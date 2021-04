Météo : à quand la fin du froid ?

Les températures vont peu à peu se radoucir en France à partir de ce dimanche 18 avril. Les gelées matinales, qui ont durement touché les vignobles et les vergers, devraient disparaître, au moins provisoirement.

La vague de froid qui frappe la France depuis une dizaine de jours touche à sa fin et les températures devraient se radoucir pour retrouver des "valeurs proches des normales de saison" à partir de ce dimanche 18 avril, note Patrick Galois, prévisionniste à Météo France.

Quelques degrés gagnés chaque jour

Ce vendredi, les températures étaient encore de 4 ou 5 degrés sous les moyennes de saison sur une large partie e la France et des gelées matinales ont de nouveau eu lieu. Elles ont un effet dévastateur sur les vergers et les vignobles. Il a par exemple fait jusqu'à - 5 degrés dans le Massif central et - 3 degrés à Auch (Gers).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais la masse d'air se réchauffe peu à peu et les températures grapillent 1 ou 2 degrés toutes les 24 heures pour atteindre 15 degrés sur la moitié nord du pays et 20 degrés au sud la semaine prochaine. C'est un "effet du printemps déjà bien avancé avec un soleil qui brille et réchauffe le fond de l'air", souligne Patrick Galois. "Les gelées en plaine devraient donc disparaitre" dans les prochains jours, au moins provisoirement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il ne faut cependant pas s'attendre à un pic de chaleur comme celui connu fin mars et lors duquel des centaines de records de chaleur avaient été battus.