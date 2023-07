Météo : risque d'orages violents en Franche-Comté ce mardi

Après les gros coups de tonnerre et les gros éclairs dans la nuit de dimanche à lundi sur une partie du nord Franche-Comté, le ciel de la région va encore se déchainer. Avec les très fortes chaleurs de ces prochaines heures (de 37 à 40°entre Rhône Alpes et Alsace), le risque orage est à son maximum pour ce mardi en fin d'après-midi,en Franche Comté. Cette atmosphère étouffante va entrer en conflit avec une masse d'air plus fraiche en provenance de l'Ouest de la France. Conséquence, Météo France annonce un risque d'orages violents à partir de ce mardi à la mi journée sur le centre et l'Est du pays.

Grêle, vent et fortes pluies

" On sera proche des records puisqu'on attend entre 37 et 40 degrés. Ces températures vont entrer en conflit avec une masse d'air frais venue de l'Ouest et cela va provoquer un phénomène violent" explique lyès GHOUIL, animateur du site web : meteofranccomtoise.fr. Selon les prévisions, cet orage pourrait être accompagné de grêle, de fortes rafales de vent et de pluies localement intenses dans toute la Franche-Comté. Cela pourrait provoquer des rafales de vents jusqu'à 120 km/h avec de fortes pluies et des chutes de grêle assez intenses (jusqu'à 5 centimètres de diamètre). Cet épisode est attendu entre 16h et la fin de soirée. Ces orages devraient se prolonger jusqu'en fin de nuit de mardi à mercredi près des frontières est du pays.