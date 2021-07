Météo : seize départements en vigilance orange pour orages ou crues

Les trois départements de la pointe bretonne sont en vigilance orange pour les orages ce vendredi, ainsi que la Manche, et dix départements de Bourgogne-Franche-Comté, d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. L’Oise et l’Aisne restent en vigilance orange pour risque de crues.

Seize départements sont placés en vigilance orange, dont 14 en vigilance orange aux orages et deux en vigilance orange crues, ce vendredi matin par Météo France.

La vigilance aux orages concerne l'Allier, le Cantal, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Loire, la Manche, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, l'Yonne, ainsi que le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor. L’Oise et l’Aisne restent en vigilance orange pour risque de crues.

L'épisode orageux est attendu dans la matinée en Bretagne avant de gagner la Manche. Il doit atteindre le centre-est de la France (l'est Limousin, l'Auvergne et la Bourgogne) en fin d'après-midi, avant de s'intensifier en soirée et dans la nuit de vendredi à samedi avec des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h, de la grêle et de fortes pluies.