Météo : sept départements toujours en vigilance orange aux crues dans le Nord et l'Est de la France

Météo France place toujours sept départements en vigilance orange aux crues. Ils étaient encore huit un peu plus tôt dans la matinée. Le Nord est repassé en vigilance jaune.

L’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Saône-et-Loire sont les départements qui restent en orange.

sont les départements qui restent en orange. Vigicrues maintient plusieurs cours d'eau en alerte orange pour "risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes" : l'Aisne Vaux, l'Aisne ardennaise, le Chiers aval (affluent de la Meuse), la Rhin, la Seille (affluent de la Moselle).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des inondations dramatiques

Les intempéries ont eu des conséquences dramatiques en Belgique et en Allemagne, où on dénombre plus de 150 décès. Des centaines de personnes sont portées disparues.

En France, les pompiers ont été appelés à de nombreuses reprises depuis jeudi soir pour des interventions dans le Bas-Rhin, dans la Marne et dans les Ardennes, en Franche-Comté ou encore en Haute-Savoie. Les secours ont dû intervenir pour des coulées de boue, des arbres et des câbles tombés sur la voie publique et des routes et habitations inondées. Plusieurs communes ont également été privées d'eau potable.