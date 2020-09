Météo France a placé ce vendredi l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse du Sud en vigilance orange pour vent violent, et les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange pour pluie-inondations.

Météo : six départements en vigilance orange pour vent violent et pluie-inondations

L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange pour vent violent, selon le bulletin de Météo France publié ce vendredi après-midi. Ces deux départements s'ajoutent aux quatre déjà en vigilance orange : la Haute-Corse et la Corse du Sud également pour vent violent, et les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées pour pluie et inondation.

Des précipitations durables doivent amener ce vendredi à des cumuls importants de précipitations sur les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, précise Météo France, alors qu'un épisode de vent violent s'annonce sur l'est de la Corse et dans le Roussillon en fin de journée et en soirée.

