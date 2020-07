Météo : six départements placés en vigilance orange à la canicule

Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France pour le 30 et 31 juillet. Les températures pourraient atteindre 41°C à l'ombre.

Météo France a placé six départements en vigilance orange à la canicule, selon le dernier bulletin publié mercredi à 16 heures. Le Rhône, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche sont concernés. La vigilance débute jeudi à 6 heures et est prévue pour durer jusqu'à vendredi 7 heures.

- - © Météo France

De très fortes chaleurs sont attendues avec un nouveau pic jeudi et vendredi. Selon les prévisionnistes de Météo France, "ce nouveau pic de chaleur s'installe sur le Sud-Ouest, avec des valeurs de températures maximales entre 36 et 40 °C, localement 41 °C, puis le long de la vallée du Rhône en remontant vers le sud de la Bourgogne, avec des maximales entre 34 et 38 °C, localement 39 °C."

"Vendredi, ces très fortes chaleurs vont s'étendre plus au nord et à l'est et concerneront tout le pays. La journée sera généralement la plus chaude de la semaine, sauf le long du la façade atlantique où les températures vont baisser. C'est sur le Centre-Est, et plus particulièrement la région lyonnaise, que les températures seront les plus intenses. Le temps chaud et lourd contribuera à rendre cette journée particulièrement pénible en terme de ressenti."

Jeudi 30 juillet 2020

- - © Météo France

Vendredi 31 juillet 2020