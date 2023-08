Météo : soleil et chaleur, l'été revient enfin en Bretagne

On aurait pu croire qu'il avait oublié la Bretagne : l'été revient enfin chez nous à partir de ce dimanche. Après un mois de juillet franchement automnal, marqué par de nombreux jours de pluie et un coup de vent inhabituel pour la saison cette semaine, le soleil va s'imposer à partir de la semaine prochaine.

ⓘ Publicité

La pluie s'attardera quand même dans la région samedi, avant de laisser progressivement la place au temps ensoleillé à partir de dimanche. Les journées de dimanche et de lundi seront encore un peu couvertes, avec des températures maximales entre 18 degrés dans l'ouest du Finistère et 22 degrés dans le sud du Morbihan, prévoit Météo France.

À lire aussi Dépression Patricia : une baigneuse décédée en Bretagne, de multiples interventions pour les secouristes

Le temps devient vraiment estival à partir de mercredi, avec un ciel sans nuages, et jusqu'à 24 degrés dans le Trégor. Le mercure va continuer à grimper jeudi, il atteindra 27 degrés dans le Morbihan, et jusqu'à 30 degrés à Rennes, prévoit Météo-Bretagne. Le week-end suivant sera chaud et ensoleillé.

Un été malgré tout plus chaud que la moyenne

Ces prévisions devraient ravir les Bretons, et les vacanciers, après trois semaines de temps pluvieux. La météo a fait le bonheur des cinémas et d'Océanopolis à Brest , qui affiche complet tous les jours, mais moins des amateurs de plage et de bronzette. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se moquent - gentiment - de cette météo bretonne.

Mais malgré ces températures fraîches, l'été 2023 en Bretagne devrait être plus chaud que la moyenne des trente dernières années, rappelle le météorologue de Météo-Bretagne Stéven Tual. C'est lié aux températures très élevées du mois de juin. Le signe que le changement climatique a bien un impact durable sur notre région.