Météo : un pic de chaleur la semaine prochaine, plus de 35°C dans le sud

Après plusieurs semaines de temps frais et perturbé sur de nombreuses régions, le déconfinement va enfin rimer avec beau temps.

La semaine prochaine, il va faire très beau et surtout chaud sur le pays. A tel point qu'un pic de forte chaleur est annoncé par Météo France, avec des températures qui vont dépasser la barre des 30 degrés sur la plupart des régions dès mardi, avant d'atteindre et de dépasser 35°C mercredi et jeudi sur une partie du pays. Des valeurs de 4 à 7 degrés au-dessus des normales de saison.

Cette animation du centre européen pour les prévisions météorologiques, développée avec Météo-France, montre la pression réduite au niveau de la mer et de la masse d'air prévues de ce jeudi 18 juin à mardi 23 juin.

Le beau temps arrive ce week-end

Ce week-end sera un week-end de transition, entre "l'air froid présent tout le début du mois de juin et les hautes pressions et vents de sud et de sud ouest qui vont réchauffer la masse d'air", indique Olivier Proust, prévisionniste à Météo France. Il devrait donc faire assez beau samedi et dimanche, avec tout de même des faibles pluies possibles sur le nord du pays dimanche, indique Olivier Proust.

Des températures qui montent crescendo

Lundi, l'été s'installe sur le pays, avec un beau soleil sur le pays toute la journée. Et dès mardi, les températures vont atteindre et même dépasser les 30°C sur plusieurs régions, surtout sur le sud et le sud-ouest du pays. "Une chape d'air chaud va s'installer et rester au-dessus de nos têtes", explique Olivier Proust, et les valeurs atteintes dans le sud vont s'étendre à une large partie du pays.

Pic de chaleur mercredi et jeudi, plus de 35°C dans le Sud

Mercredi et jeudi, les températures vont décoller. On relèvera plus de 35 °C vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Languedoc et le Sud Ouest, et le thermomètre devrait atteindre 33 à 34°C jusqu'au bassin parisien. Ce pic de chaleur et va durer jusqu'à vendredi.

Risque d'orages le week-end prochain

Mais cette chaleur va ensuite être confrontée à un air moins chaud venu de l'Atlantique, et une dégradation devrait s'amorcer en fin de semaine, explique Olivier Proust. Quelques averses sont prévues vendredi, avant un temps plus instable samedi et dimanche, avec une probable dégradation orageuse, qui devra être confirmée au fil des prévisions de la semaine.