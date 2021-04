Météo : des températures hivernales et quelques flocons attendus ce mardi

En quelques jours, on a troqué les shorts et lunettes de soleil pour les écharpes et les gants, dans la moitié nord de la France. Un tiers des quelques 600 stations de Météo France ont enregistré des records de chaleur pour un mois de mars mercredi dernier mais depuis vendredi, les températures ont chuté. A tel point que l'on a retrouvé des conditions hivernales ce lundi dans ces régions de la moitié nord du pays. En revanche plus au sud, la douceur était encore bien présente.

Cet écart va être encore plus marqué ce mardi puisque quelques flocons sont attendus dans le nord et le nord-est du pays.

Ces températures hivernales sont dues à un changement de masse d'air avec l'arrivée d'un air froid venant directement de l'Arctique. Cette perturbation de pluie-neige mêlée va s'étendre sur la moitié nord de la France, le centre et l'est du pays. "De la neige est attendue à très basse altitude voire en plaine", indique Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France.

"La journée de mardi s'annonce hivernale pour la moitié nord du pays, avec des gelées généralisées et des températures négatives du Nord-Ouest au Nord-Est de -1 à -5 jusqu'à -7 localement dans le Berry, indique Météo-France. Ce froid engendrera un regel des chaussées humides en début de journée. Sur le littoral breton et de la Manche, les températures seront légèrement supérieures à zéro, affichant 1 à 3 degrés. Sur les autres régions, les températures seront aussi positives, de 0 à 7 degrés, du nord au sud de la Nouvelle-Aquitaine, de 4 à 9 en Occitanie et PACA, jusqu'à 10/11 sur les rivages de la Méditerranée."

Le printemps, "saison des grands écarts"

"Le printemps est la saison des grands écarts", souligneFrançois Jobard, prévisionniste à Météo France. C'est en mars "qu'on gagne le plus d'heures de soleil, on a un soleil plus vigoureux, qui dure plus longtemps et monte plus haut dans le ciel", favorisant des températures clémentes. Mais cela ne signifie pas pour autant la fin des gelées et des giboulées, comme en témoignent les proverbes populaires.

"Le mois d'avril est un mois intermédiaire", explique Sébastien Léas, avec des mouvements de masse d'air venues du nord, de l'Arctique, mais aussi du nord de l'Afrique, ce qui provoque d'importantes variations dans la météo. Cette fois-ci, "le contraste est saisissant", souligne le prévisionniste, puisqu'on avait des records de chaleur il y a quelques jours. Mais ce changement de masse d'air n'est pas inhabituel. Des températures aussi basses avaient par ailleurs déjà été relevées en 2003 et 2008, en Seine-et-Marne et en Baie de Somme par exemple.