Météo : temps agité en Bretagne et dans le Sud-Est, les prévisions pour ce vendredi

Des vents violents dans le nord-ouest et des pluies orageuses dans le sud-est. La météo s'annonce très agitée dès cette nuit de jeudi à vendredi et jusqu'à samedi. Le Morbihan est en vigilance rouge pour vent violent à l'approche de la tempête Alex. Des rafales de 130 à 150 km/h sont attendues. Cinq départements de l'ouest et quatre de la région PACA sont également en vigilance orange pour vent violent ou pluie et inondation. Le ministère de la Mer a lancé jeudi soir "un appel à la vigilance" et "à la prudence" aux professionnels de la mer, aux plaisanciers et aux promeneurs.

La Bretagne balayée par la tempête Alex

Le Morbihan en vigilance rouge

Le Morbihan est placé en vigilance rouge pour vent violent dans la nuit de jeudi à vendredi. Météo-France prévoit des "rafales entre 130 et 150 km/h, voire plus en pointe ponctuellement, sur le sud du département essentiellement" qui pourraient entraîner "de nombreuses chutes d'arbre et coupures de courant." "Le pic d'intensité, au niveau de la violence des rafales, est attendu dans la nuit entre minuit et 03H00 du matin, dans une zone relativement restreinte du Morbihan", a précisé François Jobard, prévisionniste à Météo-France, à l'AFP. Le Morbihan est également placé en vigilance orange pour pluie et inondation.

La préfecture du Morbihan a annoncé par précaution la fermeture des sentiers littoraux à partir de jeudi 21h00 et jusqu'à samedi matin 8h00. Soixante-dix militaires sont mobilisés et le Centre opérationnel départemental (COD), qui réunit l'ensemble des acteurs concernés (sécurité civile, police, gendarmerie, représentants des collectivités, etc...), est activé depuis 21h30 jeudi sous l'autorité du préfet. Les liaisons maritimes entre Quiberon et Belle-Île, les îles de Houat et Hoëdic sont annulées pour la journée de vendredi. Entre Lorient et l'Ile de Groix, la rotation est assurée par la compagnie Océane et les départs de Groix de 06h50 et de 09h30, ce vendredi, ainsi que le départ de Lorient de 08h05 sont annulés.

Quatre départements en vigilance orange

La vigilance orange est valable pour les Côtes-d'Armor (pluie-inondation et vent violent), le Finistère (pluie-inondation), l'Ille-et-Vilaine (vent violent) et la Loire-Atlantique (vent violent). Dans les trois départements en vigilance orange pour vent violent, on attend des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h dans l'intérieur, et 120 à 140 km/h sur le littoral, voire plus sur les caps exposés. Sur la Vendée et le sud du Finistère, en vigilance jaune, de fortes rafales sur le littoral sont probables, de l'ordre de 110 à 120 km/h. "L'épisode pluvieux associé au passage de cette perturbation tempétueuse donnera de forts cumuls de pluie en Bretagne, de l'ordre de 40 à 60 mm de manière assez généralisée, et localement 80 mm", indique Météo-France qui a, par ailleurs, placé les départements du littoral atlantique en vigilance jaune "vagues-submersion", en raison de fortes vagues attendues sur la côte.

Restrictions de circulation

Plusieurs ponts ont été interdits à la circulation, ou soumis à des restrictions de circulation. En Loire-Atlantique, le pont de Saint-Nazaire, emprunté par plus de 30.000 véhicules par jour, est fermé par précaution entre minuit et 6 heures ce vendredi. Le pont de Cheviré, qui fait partie du périphérique nantais, est totalement fermé depuis 23h00 jeudi et pourrait rouvrir vendredi, à 3h00 du matin, "si les conditions le permettent". À Nantes, les parcs et jardins seront inaccessibles ce vendredi également, rapporte France Bleu Loire Océan.

Sur le pont de l'Iroise, qui franchit l'Elorn au sud de Brest, la circulation est réduite à 70km/h pour tous les véhicules "jusqu'à la fin du phénomène venteux". Il est en outre interdit de se baigner, de pêcher ou encore de pratiquer des sports nautiques dans la bande dite des "300 mètres". L'accès aux plages, ports communaux et chemins de randonnée, est interdit dans certaines communes de Bretagne. Par mesure de précaution, le trafic ferroviaire sera interrompu vendredi matin sur les lignes Rennes-Quimper, Quimper-Landerneau et Rennes-Nantes.

Épisode méditerranéen dans le Sud-Est

Quatre départements du sud-est de la France sont en outre placés en vigilance orange "pluie-inondation" : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et le Var. De violentes pluies orageuses sont prévues entre 8 h vendredi et 4h du matin samedi. Sur les Alpes-Maritimes et le Var, les pluies commenceront dès le matin, et s'intensifieront au cours de l'après-midi jusqu'en soirée, en particulier sur la partie nord-est du Var et le relief des Alpes-Maritimes. Les cumuls de pluie attendus jusqu'à samedi matin seront très importants, sur les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, surtout sur le relief.

Ce nouvel épisode méditerranéen "est un épisode que nous prenons au sérieux aussi, mais ce n'est pas directement la tempête Alex. Des cumuls de 200 à 250 mm de pluie sur 24 heures sont attendus, on n'exclut pas des vigilances rouges", a précisé François Jobard à l'AFP. Par précaution, tous les établissements scolaires sont fermés vendredi dans les Alpes-Maritimes.