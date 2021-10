Alerte météo : tous les établissements scolaires fermés ce midi dans les Alpes-Maritimes

Tous les établissements scolaires : écoles, collèges et lycées ferment à 12h ce lundi 4 octobre 2021 dans le département des Alpes-Maritimes à la demande des autorités. Le préfet demande aux entreprises de libérer les salariés afin qu'ils puissent rentrer le plus tôt possible à leur domicile.