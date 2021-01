La pluie continue de tomber en France, particulièrement sur l'Est du pays, le nord des Alpes, le Jura et les Vosges. Le risque de crues est marqué et le risque d'avalanches important. Seize départements ont été placés en vigilance orange ce vendredi et des vents violents secouent la Corse.

Météo : seize départements de l'Est et du Nord en vigilance orange aux vents violents ou aux crues-inondations

L'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Jura et le Doubs sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation. Le Pas-de-Calais, l'Ain, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, les Vosges et la Meurthe et Moselle sont en vigilance orange pour crues, rejoints par le Nord, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin en milieu de matinée ce vendredi.

Par ailleurs, les Alpes de Haute-Provence, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont également en vigilance orange pour les risques d'avalanches. Enfin, les deux départements de Corse sont placés en vigilance orange pour un épisode venteux qui a débuté ce vendredi matin.

Le Doubs sous l'eau

Des inondations touchent déjà le Doubs et la Haute-Saône ce vendredi, le Doubs où la situation est spectaculaire à Ornans, où la Loue a envahi les rues. Météo France annonce des cumuls de précipitations entre 50 à 80 mm, voire très localement 100 mm, d'ici samedi matin. À cela s'ajoute la fonte de la neige en altitude. On redoute que les inondations atteignent le niveau des crues de 2018.

Situation exceptionnelle en Savoie : routes coupées et risque important d'avalanches

La veille, trois massifs de Savoie ont été placés en risque 5/5 aux avalanches, un fait rarissime. Toute activité en montagne est fortement déconseillée dans les Alpes du Nord. Deux avalanches ont secoué la station de Val d'Isère ce jeudi, sans heureusement faire de morts. Une famille en randonnée a été emportée vers la face de Bellevarde, jeudi midi. Le père de famille s'en est miraculeusement sorti après 2h30 sous la neige. Il est gravement blessé.

Et jeudi après-midi, une autre avalanche a balayé les véhicules du hameau du Fornet, toujours à Val d'Isère. Une centaine d'habitants sont coupés du monde. Ce vendredi, de nombreuses routes ont été fermées en Savoie en raison du très fort risque d'avalanche. L’accès à la montagne est déconseillé pour toute la journée de vendredi. Il s'agit d'une situation exceptionnelle.

Vents violents en Corse

En Corse, le vent d'ouest se renforcera dans la journée prévient Météo France. avec des rafales jusqu'à 141 km/h sur le Cap Corse (Cagnano), 138 km/h à l'Île-Rousse et 100 km/h à Conca (pour la partie sud-est de l'île).