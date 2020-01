Météo : trois départements de l'Ouest du pays placés en vigilance orange

Trois départements de l'Ouest de la France sont placés en vigilance orange ce lundi jusqu'à ce mardi 14 janvier à 16h. Le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique risquent des vagues-submersion.

Le vent va souffler fort et il pourrait aussi y avoir de fortes vagues

Région Bretagne, France

Le vent va souffler fort et les vagues risquent aussi d'être très fortes ce lundi soir et jusqu'à mardi 16h. Météo France a placé trois département de l'Ouest en vigilance orange aux vagues-submersion : le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique.

"La tempête Brendan circule au nord-ouest de l'Irlande et la perturbation associée balayera la façade Atlantique en fin de journée" ce lundi "et la nuit prochaine", précise Météo France. "Le vent fort de sud-ouest associé génère de très fortes vagues ainsi qu'une surélévation significative du niveau de la mer sur le littoral."