Météo : trois départements du sud en vigilance orange canicule lundi, neuf d'Auvergne-Rhône-Alpes pour orages

Trois départements du sud de la France seront en vigilance orange à la canicule lundi, selon le bulletin de Météo France publié dimanche à 16h. La Corse-du-Sud et la Haute-Corse s'ajoutent aux Alpes-Maritimes, en vigilance orange canicule depuis le 9 juillet.

Dans le détail, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse seront en vigilance orange canicule à partir de 12h lundi. La vigilance pour les Alpes-Maritimes sera levée à 6h. Sur la Corse, les températures maximales seront comprises entre 34 et 38°C avec des pointes à 40°C possibles en Corse-du-Sud notamment. Sur le reste du midi méditerranéen, les températures deviennent plus raisonnables, comprise généralement entre 30 et 34°C.

Par ailleurs, Météo France place neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange aux orages à partir de la journée de lundi, dès 0h ou 3h selon les départements. Il s'agit de l' Ardèche , la Drôme , la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, l'Ain, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Météo France alerte sur situation orageuse "nécessitant une vigilance particulière en raison d'un risque important de phénomènes violents". Les orages vont circuler d'Ouest en Est, entre le milieu de nuit de dimanche à lundi et lundi matin. Ces orages seront ponctuellement forts, accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités pluvieuses et d'une activité électrique importante, précise Météo France.