PHOTOS - Météo : un ciel jaune, orange et rose sur le Sud et l'Est de la France sous l'effet du sirocco

Ce samedi matin, sous l'effet du sirocco le ciel de plusieurs régions s'est teinté d'orange, de jaune ou encore de rose, particulièrement dans le Sud et l'Est de la France.

Un ciel jaune, orange ou même rose dans plusieurs régions ce samedi matin avec l'arrivée du sirocco. Ce phénomène météorologique est dû à un vent fort et sec, qui charrie du sable venu du Sahara. Il a touché une très large partie du Sud et de l'Est de la France, de l'Alsace à la Côte d'Azur, en passant par Saint-Étienne, dans la Loire et même jusqu'en Andorre. Il était particulièrement visible en Provence.

Le sirocco, qui a lieu chaque année, est toutefois assez rare en hiver. "On voit ça plutôt au début du printemps, en avril", souligne auprès de France Bleu Provence Paul Marquis, météorologue en charge de La météo du 13. "C'est encore une preuve que la planète se réchauffe", relève-t-il.

Ce phénomène intervient lorsqu'une masse d'air tropicale au niveau du Sahara est entraînée vers le nord par une importante zone de dépression en mer Méditerranée. Le sable saharien est ainsi transporté vers le sud de la France.

