Avez-vous l'impression que vous avez passé le confinement sous un grand soleil et que depuis, le temps est plus maussade ? Sachez qu'en Normandie, les chiffres vous donnent raison. Décryptage avec un prévisionniste de Météo 76.

Météo : un confinement ensoleillé, puis un temps plus frais sur la Nomandie

Au moment du confinement, conséquence de la crise du coronavirus en France, le soleil est sorti de derrière les nuages : "Au début du mois d'avril, on a eu un ensoleillement très correct, voire excédentaire. Il y a eu +19% sur le mois, détaille Benoît Martin, prévisionniste pour Météo 76. Il y a même eu une période de "chaleur", avec cinq jours où il a fait plus de 25 degrés à Rouen, entre le 8 et le 12 avril. Très rare pour la période.

On est passé de l'été à l'automne..."

Mais ensuite, le temps s'est gâté. A la fin du confinement, les nuages refont leur apparition. Météo 76 parle même d'un "temps détraqué", en-dessous des normales de saison. "Notamment depuis début juin", explique Benoît Martin. Un exemple : à Rouen, le lundi 1er juin, il faisait 26 degrés ; il n'en faisait plus que 13 le jeudi 4. "On est passé de l'été à l'automne en quelques jours", conclut le prévisionniste.