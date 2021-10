MÉTÉO - Un épisode méditerranéen attendu sur la Côte d'Azur ce week-end

Les conditions météorologiques vont franchement se dégrader à partir d'aujourd'hui. Ce week-end de la Toussaint, aucune région n'échappera aux pluies. Celles-ci seront soutenues près de la Méditerranée avec un épisode dit "Cévenol" entre vendredi et dimanche, et sur la PACA puis la Corse entre samedi et dimanche. Il commencera par toucher le Gard et les Cévennes, avant de se diriger vers la Côte d'Azur.

"La méditerranée est encore très chaude et cet air humide va se retrouver face à un air frais venu des reliefs", Alix Roumagnac de Prédict, filiale risques Météo France.

Les premières averses pourront se déclencher samedi 30 octobre dans l'après-midi. Elles se généralisent dans la nuit. Puis, dimanche 31 octobre au matin jusqu'en début d'après-midi elles pourraient gagner en intensité. Et c'est cette phase qui devra être surveillée grâce des cumuls sont annoncés supérieurs à 150 millimètres en 24 heures entre le Var et les Alpes-Maritimes.