Météo : un fort coup de vent attendu ce mercredi dans l'ouest de la France

Le vent va souffler fort ce mercredi. Dans un bulletin publié mardi, Météo France met en garde contre les fortes rafales qui devraient atteindre jusqu'à 80 km/h dans l'intérieur des terres, et 100 km/h près des côtes. Localement, le vent pourrait aller jusqu'à 110 km/h. Les vents forts vont également provoquer de fortes turbulences sur la façade atlantique et les côtes de la Manche.

14 départements en vigilance jaune "vagues-submersion"

Pour l'heure, 14 départements de la côte Ouest sont en vigilance jaune pour risque de "vagues-submersion" : le Pas-de-Calais , la Somme , la Seine-Maritime, la Manche , l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques.

Liaisons maritimes difficiles avec les îles

En Bretagne, ces vents forts vont provoquer des perturbations sur les liaisons maritimes avec les îles, rapporte France Bleu Breizh Izel .

La mairie de l'île de Sein annonce une seule rotation mercredi, avec un départ d'Audierne à 9h30 vers Sein et un départ à 11h30 de Sein vers Audierne. Plusieurs rotations de Camaret et Brest vers Ouessant et Molène sont annulées durant la journée de ce mercredi 2 août, indique la compagnie Pen Ar Bed.

Les liaisons vers les îles du Morbihan sont également perturbées. La Compagnie océane annonce que tous les départs entre Quiberon et Sauzon, sur Belle-Ile, sont annulés mercredi, de même que la liaison de la mi-journée entre Lorient et Groix. Trois départs de la navette Kerdonis (Quiberon-Houat-Hoëdic) sont annulés, avec des risques de perturbations aussi sur les départs du Melvan.

Mercredi, les coefficients de marée seront de 93 et 98 avant des coefficients supérieurs à 100 de jeudi à samedi.

Fortes pluies dans le nord de la France

De fortes précipitations sont aussi attendues au nord de la Seine, du Nord-Pas-de-Calais aux Ardennes. Cet épisode météo est lié à une dépression venue du sud de l'Angleterre, explique Météo France.