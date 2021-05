Treize départements, du Nord au Morbihan, sont placés en vigilance jaune au vent violent par Météo France ce jeudi. Des vents violents et une fort houle sont attendus à partir de ce jeudi soir, et devraient durer tout le week-end. La préfecture maritime appelle à la prudence.

Météo : un fort coup de vent attendu le long des côtes de la Manche et sur l'extrême nord du pays

Selon les prévisions de Météo France, un fort coup de vent est attendu le long des côtes de la Manche et sur l'extrême nord du pays à partir de ce jeudi soir et jusqu'à samedi. Treize départements de l'Ouest et du Nord sont placés en vigilance jaune au vent violent.

Treize départements sont placés en vigilance jaune au vent violent. - Météo France

à lire aussi Vents violents sur la Manche et la mer du Nord : la préfecture maritime appelle à la vigilance

Des pics de vagues à 9 mètres de haut, des vents à 110 km/h

Dans la nuit de ce jeudi à vendredi, la dépression qui va atteindre les côtes de la Manche va provoquer des vents très forts, mais aussi des vagues de 4 à 6 mètres, avec peut-être des pics à 9 mètres. Les rafales de vent atteindront 80 à 90 km/h, selon La chaîne météo.

Vendredi matin, le vent va continuer à se renforcer pour atteindre 100 km/h en rafales sur le Cotentin, 90 à 100 km/h sur la côte d'Opale, et 60 à 80 km/h de la Normandie aux Hauts-de-France.

Dans les Flandres et dans l'Est du Pas-de-Calais, les rafales atteindront les 100 km/h, et jusqu'à 110 km/h sur le site des Deux Caps.

Sur la côte nord de la Bretagne, les vents pourront atteindre entre 80 à 90 km/h en bord de mer, voire localement 100 km/h sur les caps du littoral nord, selon Météo Bretagne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Coup de vent attendu sur le nord de la Bretagne

La Préfecture maritime appelle à la prudence

La Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle donc à la vigilance. Les pêcheurs et promeneurs sont appelés à une prudence maximale. Les plaisanciers, eux, sont invités à différer leur départ.