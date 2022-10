Météo : un mois d'octobre de tous les records en Béarn et en Bigorre

Le mois d'octobre 2022 est désormais historiquement chaud. Même si Pau et Tarbes – les villes chez nous où Météo France a ses stations de référence – n'ont pas battu leur record absolu du mois, les températures les plus chaudes enregistrées ce mois-ci, 31,1°C à Pau le 18 octobre, et 31,8°C à Tarbes le 28 sont exceptionnelles parce que très tardives. Les records de températures, hormis ceux-là, sont tous enregistrés dans la première semaine d'octobre, c'est bien le signe que la chaleur s'est installée, bien au-delà du traditionnel effet de fœhn.

ⓘ Publicité

Les moyennes les plus chaudes jamais enregistrées

La température moyenne du mois d'octobre 2022, 19,3°C à Pau, 18,4°C à Tarbes, est supérieure de près d'un degré et demi au précédent record mensuel établi en 2014 ! De la même manière, les minimales moyennes du mois (13,4°C à Pau, 11,7°C à Tarbes) comme les maximales moyennes (25,2°C dans les deux villes) dépassent très largement les précédents records, souvent de plus d'un degré. Avec ce paradoxe néanmoins, octobre 2022 est loin d'avoir été le plus ensoleillé : 135 heures de soleil à Pau, 150 à Tarbes... C'est presque 80 heures en dessous du record établi dans les deux villes en 2014.

Sans surprise en revanche, les précipitations sont historiquement faibles sur les deux villes, à peine 12,8 millimètres de pluie à Pau, 8 à Tarbes, les plus basses enregistrées par Météo France depuis plus de 50 ans. D'ailleurs, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées comme une trentaine d'autres départements sont classés "en crise" sécheresse, le plus haut niveau, par le ministère de la transition écologique.