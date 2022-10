Météo : un mois d'octobre particulièrement chaud en Corrèze et Haute-Vienne

Les deux départements de la Corrèze et de la Haute-Vienne ont connu une vague de chaleur inédite en octobre, comme partout en France. Cet épisode s'inscrit dans un contexte de changement climatique visible. Les vagues de chaleur, en plus d'être plus fréquentes et plus intenses, deviennent plus précoces et plus tardives.

4,5 degrés au-dessus des normales, c'est quand même énorme !

"Pour les maximales, on a atteint en Haute-Vienne et Corrèze entre 25 et 29 degrés, donc 4,5 degrés au-dessus des normales, ce qui est quand même énorme !" s'étonne Michelle Ravier, de Météo France Limoges.

Une marque du réchauffement climatique

"Les minimales ont été au-dessus des moyennes mensuelles, de 5 à 7 degrés" ajoute-t-elle. "On a déjà eu des phénomènes avec des températures exceptionnelles au mois d'octobre, mais plutôt en début du mois comme en 2001 ou 2011. Cette fois-ci les records étaient les 18, 19 et 29 octobre".

Cette vague de chaleur survient après un printemps chaud, un été brûlant qui s'explique par la présence d'une vaste zone dépressionnaire qui campe sur l'Atlantique. Elle joue le rôle d'une pompe à chaleur qui inspire l'air chaud en provenance du Maghreb.

Le mois d'octobre clôt ce chapitre de chaleurs inédites : les températures baissent cette semaine et retrouveront leurs normales de saison dès ce mercredi 2 novembre.