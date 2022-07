Le mois de juillet 2022 a été le plus chaud de l'histoire en Loire-Atlantique et en Vendée, il n'a tout simplement jamais fait aussi chaud et sec.

Météo : un mois de juillet plus brûlant que jamais en Loire-Atlantique et en Vendée

Le dernier record en date, c'était le 12 juillet 1949, avec 40,3 degrés. Un record battu ce 18 juillet 2022. 42 degrés enregistrés à Nantes et 41,5 degrés à La Roche-sur-Yon.

à lire aussi Canicule : on a battu tous les records en Loire-Atlantique et en Vendée

Chaleur, sécheresse et ensoleillement

Les températures ont été très élevées tout le mois de juillet : "Il n'y a pas eu un nuage dans le ciel pendant 12 jours à Nantes, et 11 jours à La Roche-sur-Yon", précise Steven Tual de Météo Bretagne. Il y a en effet eu deux fois plus de soleil que la normale en Loire-Atlantique et en Vendée ce mois-ci. Un excédant de soleil qui a pour conséquence la grande sécheresse que l'on connaît actuellement. La pluie s'est elle fait très rare : 75% de moins que la norme à Nantes et 80% de moins à La Roche-sur-Yon.

à lire aussi Sécheresse : ces habitués de la Loire s'inquiètent du niveau du fleuve en amont de Nantes

La Roche-sur-Yon ou Valence en Espagne ?

C'est une situation complètement inédite. Il faisait aussi chaud à La Roche-sur-Yon qu'à Valence, en Espagne, avec une température moyenne de 30 degrés pour les maximales. Même chose pour Nantes, où il a fait le même temps qu'à Rome.

Des températures à la hausse qui se poursuivront au moins jusqu'au 15 août.