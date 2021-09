Météo : un mois de septembre plus ensoleillé qu'en août en Bretagne

Du soleil sur toute la Bretagne au mois de septembre ! L'astre a été plus généreux que cet été, et c'est Météo Bretagne qui le dit. Entre le 1er et le 27 septembre, la station météorologique de Brest a enregistré 153 heures d'ensoleillement cumulé. Sachant que la norme mensuelle est de 160 heures, celle-ci sera dépassée à la fin du mois. Septembre sera même plus lumineux que les mois de mai ou juin et "le total du mois d’août a de grandes chances d’être dépassé d’ici à vendredi soir, et ce malgré une durée du jour plus réduite en septembre", explique Météo Bretagne.

A Rennes aussi, le soleil a été généreux en septembre. Au 27 septembre, avec 176 heures, il a même été plus présent que durant la totalité du mois d’août. "La norme mensuelle de septembre (178 heures) a d’ores et déjà été dépassée (183 heures au 27 septembre)", analyse Météo Bretagne.