Météo : un record de température battu à Albon pour un mois de mars

C'est à Albon dans le nord de la Drôme qu'il a fait le plus chaud ce mardi en Drôme-Ardèche. Météo France a relevé 25,3 degrés sur sa station d'Albon qui fournit des relevés depuis 2001.

Un record de température battu ce mardi dans le nord de la Drôme. 25,3 degrés enregistré à Albon. C'est du jamais vu pour un mois de mars pour cette station qui existe depuis tout juste vingt ans Le précédent record, 23,7 degrés, datait de mars 2005. On a relevé également ce mardi 25 degrés à Romans-sur-Isère, et 24,5 degrés à Valence. En Ardèche, c'est à Alba-la-Romaine que la température la plus élevée a été enregistrée, 24,8 degrés. Il a fait également 24 degrés à Aubenas mais aussi à Annonay dans le nord du département.

Ce mercredi, de nouveaux records pourraient être battus car Météo France annonce encore une journée chaude sur la Drôme et l'Ardèche avant une baisse du thermomètre à partir de vendredi.