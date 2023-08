Météo : "Un retour à la normale, c'est vu comme un été maussade et froid"

"De manière surprenante, on est dans les normales, contrairement au ressenti que l'on peut avoir", explique Léo Loyant, prévisionniste à Météo France à Bordeaux. Il a sorti toutes les données jusqu'au 30 juillet inclus et il est formel, en Charente et en Charente-Maritime, nous sommes dans les normales aussi bien au niveau ensoleillement que températures (pluies, ca dépend des secteurs... et des orages).

8 jours de grand beau temps... contre 21 l'été dernier

Pour les deux départements, il y a eu environ 240 heures d'ensoleillement en moyenne (toutes ces données ne prennent pas en compte le 31 juillet), les mêmes valeurs que les normales de saison. A La Rochelle, l'ensoleillement a été de 263 heures, 250 du côté de Cognac. L'an dernier, vous en souvenez très certainement, l'été n'a pas du tout été le même : 381 heures d'ensoleillement en pays rochelais, 350 dans le Cognaçais. Il y a eu 21 jours de grand beau temps... contre 8 en ce mois de juillet.

3 degrés de moins en moyenne

Au niveau des températures, en Charente, on est quasiment à 27 degrés de moyenne en juillet. Ca correspond aux normales de saison. En juillet 2022, la moyenne était de 30 degrés. En Charente-Maritime, "il y a un léger déficit" selon le prévisionniste de Météo France "- 0,7 degrés. La moyenne a été de 25,7 degrés en juillet... alors que les normales sont plutôt à 26,4". Et en juillet 2022, le thermomètre frôlait en moyenne plutôt les 29 degrés. "Ce retour à la normale est vu comme un été maussade et froid" résume Léo Loyant, prévisionniste à Météo France Bordeaux.