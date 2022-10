Climat : "Un tel épisode de chaleur mi-octobre, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel", dit Météo France

20,8°C à Durban-Corbières (Aude), 20,9°C à Lagrasse (Aude), 18,4°C à Dun-le-Palestel (Creuse), 20,9°C à Ayros-Arbouix (Hautes-Pyrénées), 21,4°C à Dourgne (Tarn), 19,3°C à Montmorillon (Vienne), 20,90°C à Montauban (Tarn-et-Garonne), 18,7°C à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et même 18°C à Preveranges (Cher) et 19°C à Montgivray (Indre) : selon Météo France, la nuit de dimanche à lundi a été "parmi les plus douces jamais relevées en France pour une seconde moitié d'octobre". Il a fait en moyenne 15,2°C cette nuit dans le pays.

Épisode "exceptionnel"

"Un tel épisode de chaleur mi-octobre, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel", a confirmé ce lundi matin sur franceinfo Alix Roumagnac, président de Predict Services , la filiale risques de Météo France. "C'est vraiment un épisode extrême", avec "des nuits tropicales, à plus de 20°C, dans l'Hérault, dans l'Aude". S'il "peut y avoir une sensation agréable, reconnait le spécialiste, il ne faut pas se tromper : 2022 est une année de rupture".

On ne peut plus parler "du changement climatique au futur", selon Alix Roumagnac qui estime qu'"on le vit aujourd'hui". "Malheureusement, les rapports du GIEC nous annonçaient que le dérèglement climatique c'était plus de canicules, de nuits tropicales, et on l'a vu cette année" avec "un mois de mai très chaud, un épisode caniculaire début juin", et un autre en juillet.

Et d'insister : "On peut craindre que ces conséquences soient plus précoces que ce que l'on craignait (...) il est très urgent à la fois de s'adapter et d'atténuer" l'impact de l'homme sur la température globale. "On consomme trop de ressources sur des tas de sujets, on émet encore trop de gaz à effet de serre", regrette le président de Predict Services.