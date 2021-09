Météo : un temps estival jusqu'à mercredi, avant des orages virulents en milieu de semaine

Le ciel d'été et les fortes chaleurs que nous connaissons depuis quelques jours vont durer jusqu'à mercredi, date où les orages vont arriver sur le pays par l'ouest. Ils pourraient être violents mercredi et jeudi, avec de forts cumuls de pluie. Le week-end prochain sera estival.

Combien de temps va durer l'été que nous connaissons enfin sur l'ensemble du pays ? Au moins jusqu'à mercredi, avant une dégradation orageuse qui devrait laisser, à nouveau, la place au soleil pour le week-end prochain, indique Météo France à France Bleu.

Des records de chaleur battus ce mardi ?

La séquence de chaleur qui a débuté ce week-end, avec des températures parfois jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison, va se poursuivre ce mardi, indique à France Bleu Christelle Robert, prévisionniste à Météo France. Des records de chaleur pourraient même être approchés, voire battus dans certaines régions, notamment sur le centre et l'ouest.

La journée de ce mardi sera "la plus chaude de la semaine", prévient Christelle Robert. Avec 34 à 35 degrés prévus à Nantes, La Roche-sur-Yon, Angoulême, Poitiers, La Rochelle, ou encore Limoges, les records de chaleur pour un mois de septembre pourraient être battus.

Les habitants de la région parisienne "s’apprêtent à connaître quatre jours consécutifs à plus de 30 degrés : dimanche, lundi, mardi et mercredi", indique Christelle Robert. La journée de mercredi sera sans doute la journée la plus chaude dans la capitale, avec 31 degrés prévus, avant la dégradation orageuse.

Des orages très virulents mercredi, journée perturbée jeudi

"La dégradation orageuse s'amorcera mercredi par l'ouest", explique Christelle Robert. Il faut s'attendre à "des orages forts, des chutes de grêle, de fortes bourrasques de vent, et des cumuls de pluie importants, annonce-t-elle. Cette dégradation concernera le reste du pays entre la fin de journée de mercredi et jeudi.

"On surveillera aussi, dans la nuit de mercredi à jeudi, les orages qui pourront concerner le Languedoc", prévient la prévisionniste. "De forts cumuls de pluie pourraient se produire, avec peut-être un épisode de type méditerranéen, mais ça reste à confirmer, ça n'est pas encore sûr", nuance-t-elle.

La journée de jeudi restera perturbée, mais les orages seront moins virulents que ceux de mercredi. Le temps restera instable jeudi et vendredi.

Un week-end à nouveau estival

Vous pourrez ressortir les barbecues et à nouveau prévoir des balades pour le week-end à venir. "On va bien finir la semaine", sourit Christelle Robert. "Les pressions atmosphériques repartiront à la hausse, et le temps devrait s'améliorer par l'ouest, annonce-t-elle. Le week-end sera donc plus calme et ensoleillé, "avec des températures qui resteront en général 3 degrés au-dessus des normales de saison", anticipe la prévisionniste.