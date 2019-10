MÉTÉO : un week-end de la Toussaint agité en Bretagne

Bretagne, France

La fin de semaine risque d'être mouvementé côté ciel breton. Alors coup de vent ou tempête, les modèles divergent, mais il est certain qu'il faudra être prudent en ce week-end de la Toussaint.

Selon Météo Bretagne, de la pluie et du vent fort sont à prévoir entre samedi soir, dimanche et lundi. En cause, une série de dépressions circulant entre l'Europe du Nord-ouest et les îles britanniques. Des systèmes d'air très froid qui vont sur des zones où les températures sont beaucoup plus douces, de véritables "bombes météorologiques". Des conditions propices à un coup de vent avec de fortes rafales, ou même à une tempête.

Ce qui est sûr, c'est qu'une forte houle est à prévoir sur l'Atlantique, et des conditions très difficiles en Manche. Météo Bretagne prévoit des vagues de huit à dix mètres sur les côtes bretonnes. Heureusement les coefficients de marée seront plus faibles ce dimanche 03 novembre, entre 51 et 44. Mais soyez particulièrement vigilant en mer ou si vous vous baladez sur la côte.