Météo : un week-end de Pâques ensoleillé et des températures printanières attendues

Après le retour du froid et même de gelées début avril, la douceur revient pour le week-end de Pâques 2022. Le soleil brillera normalement partout en France, avec des températures pouvant dépasser les 20 degrés par endroits ce samedi.

Jusqu'à 28 degrés

Il fera même chaud sur l'arc méditerranéen, avec jusqu'à 28 degrés attendus par endroits, selon les prévisions de Météo France. "Avec le renforcement progressif des hautes pressions en fin de semaine, le ciel va devenir de plus en plus ensoleillé. Les nuages pourraient rester plus nombreux dans la moitié nord, mais laisser la part belle au soleil. La tendance anticyclonique devrait perdurer et le week-end pascal s’annonce doux et ensoleillé" explique Météo France.

A noter tout de même des risques de pluie samedi "en fin de journée sur l'intérieur du Var et des Alpes-Maritimes". Les maximales varient entre 18 et 22 degrés sur le Nord et Nord-Est, entre 21 et 25 de la Bretagne au Sud-Ouest et en Corse, et de 23 à 28 degrés sur le Sud-Est.

Retour de la pluie la semaine prochaine

Malheureusement le beau temps ne va pas durer, et la pluie fera son retour la semaine prochaine avec l'arrivée d'une dégradation, à partir de mardi, selon La Chaîne Météo.