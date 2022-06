Météo : 35 à 38°C attendus la semaine prochaine en France, les seuils de canicule pourraient être dépassés

Météo France annonce entre 35 et 38°C en France la semaine prochaine. Cette vague de chaleur précoce devrait durer jusqu'au week-end et les seuils de canicule pourraient être dépassés.

Météo France annonce une vague de chaleur précoce en cette fin de printemps, "à partir de mercredi" et "jusqu'au week-end", avec un pic d'intensité entre jeudi et samedi. Selon les météorologistes, "les seuils de canicule pourraient être atteints voire dépassés". Les maximales devraient atteindre ou dépasser les 35 à 38°C et les minimales ne descendront pas en dessous des 20°C.

La "séquence s’annonce plus longue au sud" avec des températures pouvant dépasser les 35°C plusieurs jours de suite, notamment dans le sud-est.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette vague de chaleur est due à "une dépression localisée entre les Açores et Madère" qui va "favoriser les remontées d'air chaud sur l’Europe occidentale" ainsi qu'à une "puissante dorsale anticyclonique". Cet air chaud est déjà présent cette fin de semaine sur la péninsule Ibérique. L'Espagne connaît en effet une vague de chaleur sans précédent depuis au moins vingt ans pour cette période de l'année. Le thermomètre a ainsi atteint 40°C samedi à Séville et Cordoue, dans le sud du pays.