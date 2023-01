Météo : une nouvelle tempête arrive par le Sud-Ouest ce mardi, de la neige en plaine prévue cette semaine

Après le coup de vent, le coup de froid. Les températures vont encore se rafraîchir sur le pays après le passage de la tempête Gérard, qui a touché la France dans la nuit de dimanche à lundi, marquée par des vents à 163 km/h sur les côtes de la Manche . La perturbation laisse le pays dans une ambiance hivernale, avec des gelées et des chutes de neige annoncées pour cette semaine. Après un mois de janvier marqué par une douceur exceptionnelle, voici ce à quoi il faut s'attendre pour les prochains jours.

Les températures prévues ces prochains jours. © Visactu - Visactu

Le froid arrive de l'Arctique

"On a un refroidissement après avoir connu depuis le 20 décembre jusqu'à mi-janvier une période de grande douceur", explique Frédéric Long, prévisionniste à Météo France joint par l'AFP. "Là, on passe sous un flux de Nord-Ouest, avec de l'air qui vient de l'Arctique, et on va avoir un froid plus marqué à partir de mercredi", annonce le prévisionniste.

Une tempête arrive par le Sud-Ouest dès ce mardi

A peine Gérard passée sur le pays, une autre tempête, Fien, arrive par le Sud-Ouest depuis l'Espagne dès ce mardi. Cette nouvelle perturbation va traverser le pays du sud-ouest au nord-est. Elle va s'accompagner de vents temporairement très forts de la côte aquitaine au sud du massif Central, et de pluie voire de neige à basse altitude sur la majorité du pays, indique le site de Météo France.

En Corse, outre le vent de Sud-Ouest fort et des cumuls de précipitations importants, de fortes vagues vont toucher la côte occidentale de l'île, selon Météo France. Ces vagues pourront se propager jusqu'à la côte varoise. La Corse-du-Sud est placée en vigilance orange pour des risques de vagues-submersion ce mardi.

De la neige à prévoir, y compris en Île-de-France et en Normandie

Cette perturbation pourra, les jours suivants, "donner surtout de la pluie en plaine, mais ensuite elle pourra donner de la neige, y compris en Île-de-France et en Normandie", selon Frédéric Long. Mais il est trop tôt pour savoir si les températures au sol seront assez froides pour que le manteau neigeux se maintienne.

Les chutes de neige qui ont débuté lundi matin sur le massif central ont déjà justifié une vigilance orange pour neige-verglas sur le Cantal et la Lozère.

Le Cantal et la Lozère sont placées en vigilance orange pour neige et verglas. - Météo France

Et ces prochains jours, la neige est attendue en quantité et à basse altitude sur la plupart des massifs, en particulier le sud du Massif Central où les chutes de neige ont déjà commencé et sur les Alpes dès 600 à 800 m, de 1.000 à 1.200 m sur les Pyrénées**, et 500 m sur les Vosges et le Jura.** Dans le Nord-Est, de la neige est également attendue sur les premiers plateaux dès 300 à 400 m.