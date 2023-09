Météo : une nouvelle vague de chaleur arrive en France, jusqu'à 38°C dans le Sud-Ouest

Le beau temps, et surtout la chaleur, sont de retour en France. "Après une séquence fraîche de quelques jours en cette fin d’été", la semaine de la rentrée scolaire en France devrait être marquée par "un épisode remarquable de fortes chaleurs tardif" qui s'amorcera depuis le Sud-Ouest, annonce Météo-France. "Les températures vont augmenter brusquement" et atteindre 30 à 35 degrés sur une grande partie de l'Hexagone, prévient Alix Roumagnac, le président de la société Predict Services, la filiale "risques" de Météo France. Elles resteront tout de même "un peu inférieures à celles qu'on a connues fin août". En cause, "de l'air très, très chaud qui vient du sud de la Méditerranée et du nord de l'Afrique". Cette vague de chaleur durera "une semaine environ" en "s'exportant progressivement au nord et à l'est".

Jusqu'à 38°C dans le Sud-Ouest

"Hors relief et régions littorales, les 30°C seront souvent atteints en journée" dès ce dimanche "au sud de la Loire" et "des pointes à 33/34°C seront possibles localement au sud" sous un ciel sec et dégagé, indique Météo France. "Lundi, une masse d'air extrêmement chaud pour la saison devrait englober une large partie ouest du pays", prévient Météo-France. "Combinée à un fort ensoleillement et des vents de terre, le niveau des températures maximales s'annonce particulièrement élevé sur une grande partie de la Nouvelle Aquitaine, avec souvent 35 à 37°C, voire localement 38°C", selon l'établissement météo. "Ailleurs, les maximales seront souvent comprises entre 28 et 32°C, mais 25 à 28°C près des frontières du nord-est".

"Des signatures du dérèglement climatique"

"Ce n'est pas en tant que tel, une situation nouvelle ou exceptionnelle, ç'a toujours existé. Ce fonctionnement des dépressions et des anticyclones, c'est le moteur de la météo. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, cet air chaud est plus chaud que d'habitude puisque la Méditerranée a connu un dôme de chaleur depuis tout l'été. Et donc cet air chaud qui remonte la Méditerranée est plus chaud que ceux que l'on connaissait il y a quelques années en septembre", analyse Alix Roumagnac.

"On l'a vu, le mois de juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur le globe. Cette température sur tout l'hémisphère nord aujourd'hui est à l'origine des différents typhons ou ouragans qui ont touché la Californie ou le sud de la Floride ou le sud de la Chine il y a quelques jours. Donc, on a sans aucun doute des signatures du dérèglement climatique qui nous poussent à prendre des décisions sur le long terme d'atténuation pour éviter que ce type de situation ne s'accélère".