Météo : une nuit glaciale attendue dans le nord et de l’est de la France, avant un redoux la semaine prochaine

Les températures attendues dans la nuit de samedi à dimanche seront glaciales, notamment dans le nord et l'est de la France

L’ambiance glaciale sur l’ensemble de la France pour ce premier week-end des vacances de Noël va encore s’amplifier dans la nuit de samedi à dimanche. Les températures sont négatives notamment dans l'Est et le Nord de la France. Elles pourraient devenir encore plus glaciales dans la nuit. Il faudra attendre la soirée de dimanche pour voir le thermomètre remonter partout au-dessus des zéro degré et le dégel s'ammorcer.

De fortes gelées attendues dans la nuit de samedi à dimanche

Alors que le plan Grand Froid est déclenché dans quatre régions de France : l'Ile-de-France, le Grand Est, la Normandie et Rhône-Alpes, les températures attendues dans la nuit de samedi à dimanche pourraient baisser encore plus. Le froid déjà très présent sera encore plus intense.

D'après les prévisions de Météo France, la nuit de samedi à dimanche s’annonce encore plus glaciale que la précédente. De fortes gelées nocturnes sont à attendre

Excepté sur l'extrême sud-ouest et sur les plages de Méditerranée, les gelées matinales sont encore généralisées et sévères, avec de -8 à -3 degrés en général sur une bonne moitié nord, localement -12 à -7 degrés sur le quart nord-est jusqu'au Massif central, -3 à +2 degrés au sud.

Déjà des gelées extrêmes au petit matin samedi

Les températures vont remonter dans l'ouest, avec des maximales de 8 à 13 degrés, mais ce redoux sera nettement plus tardif dans le centre et l'est avec des températures encore froides dans l'après-midi. Phénomène rare, les valeurs maximales seront atteintes en soirée et non dans la journée

Dans l’Est de la France, les températures ont été particulièrement glaciales, samedi matin, avec –19,4° relevé à Buhl Lorraine ou encore – 16° à Gougenheim en Alsace

Une journée de samedi glaciale

Ce samedi matin, les températures relevées à 10h par météo France étaient souvent sous les zéro dégré et ne devaient pas beaucoup augmenter dans l’après-midi