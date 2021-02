EN IMAGE - Météo : une pluie de publications sur les réseaux sociaux bretons après les coups de vent

Les intempéries du week-end sur la Bretagne - pluie, vent, forte houle - ont été abondamment commentées sur les réseaux sociaux donnant lieu à un festival de photos et de vidéos montrant notamment le trait de côte malmené par les vagues.

Un festival de publications météo sur les réseaux sociaux bretons ce week end : une pluie d'images, une tempête numérique comme souvent lorsque la météo s'emballe en Bretagne.

Les deux dépressions qui nous ont touché samedi et dimanche et leurs lots de pluie, de vagues et de vent ont été abondement commentées, imagées, partagées. Avec des images parfois sublimes comme à Lesconil dans le Finistère où "Justine" a pris un visage dans l'écume des vagues.

Les images des vagues impressionnantes au Cap Sizun pupliées sur le groupe Facebook éponyme ont été partagées près de 130 fois ce lundi matin. "Je n'avais jamais vu le môle submergé comme cela" s'étonne Didier en commentaire.

Des photos et vidéos de la côte sauvage morbihannaise bouillonnant d'écume à Quiberon ou Plouhinec ont aussi garni les murs des réseaux sociaux.

La tempête immortalisée aussi au Conquet par Échappées Breizh Photographiques. Ça donne 2 min 30 d'embruns et de vagues et une digue submergée.

Même chose à Pouldreuzic où on voit dans un post de Météo BZH tout le trait de côte rongé par l'écume et les vagues qui ont même traversé la route.

La dune n'a pas résisté non plus à Fouesnant, plage de Mousterlin. Une cinquantaine de partages pour la vidéo sur le groupe Facebook Le Club Bigouden.

Des murs d'eau aussi au Guilvinec ou à Möelan sur mer. Où l'on voit d'ailleurs quelques inconscients aller sur la digue et tomber à l'eau, visiblement pour s'amuser ce qui leur vaut des commentaires indignés.

On voit aussi quelques courageux faire de la planche à voile à Port-Louis. Dans les commentaires, Gilles précise qu'une vague de plus de 17 mètres a été enregistrée au phare des pierres noires large du Finistère.