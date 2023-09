Météo : une semaine estivale en France, des températures au-dessus des moyennes de saison attendues

32 degrés mercredi à Toulouse, 31 à Bourges, 30 à Clermont : ne rangez pas les chapeaux, l'été fait de la résistance en France. Alors que l'automne est officiellement arrivé depuis ce week-end, les températures vont rester largement au-dessus des normales de saison toute la semaine partout en France (sauf en Bretagne). La journée de dimanche, premier jour d'octobre, s'annonce aussi très chaude.

Des températures largement au-dessus des moyennes

Si les températures au petit matin vont rester très fraîches ces prochains jours, les valeurs montent rapidement en journée. Ce lundi déjà, les températures maximales sont en hausse partout, avec 20 à 24 degrés sur le tiers nord de la France et en Franche-Comté. Sur le reste du pays, il fait jusqu'à 24 à 28 degrés. Mardi, les températures dépasseront les 25 degrés partout en France sauf dans le nord et le nord-ouest (dont la Bretagne) en raison de perturbations sur les îles britanniques.

Les températures "pourraient atteindre jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest", autour de Toulouse notamment, précise à France Bleu Florian Hortala, prévisionniste à Météo-France. Une situation qui va "se généraliser dans les jours suivants", ajoute-t-il Ainsi, le mercure pourrait monter entre 30 et 32 degrés dans le midi toulousain, proche de la Méditerranée (notamment dans le Var) ainsi qu'en basse vallée du Rhône. Il pourrait faire entre 29, 31 et 32 degrés également vers l’Auvergne, le Limousin et le Centre. Des "valeurs estivales devraient aussi être atteintes jusqu’au nord est notamment mercredi" indique Florian Hortala.

Selon le prévisionniste Météo-France, ces valeurs, à certains endroits, sont "neuf à dix degrés, voire onze degrés au-dessus des moyennes de saison". Les journées de jeudi et de vendredi seront, elle, plus nuageuses. Il faudra donc s'attendre à de légères baisses dans une grande partie nord de l'Hexagone avant un redoux pendant le week-end.

Cette chaleur tardive est provoquée par des conditions météo perturbées sur les îles britanniques et des conditions anticycloniques sur la France avec un flux de sud-ouest qui ramène de la chaleur de l’Afrique de l’Ouest. La Chaîne Météo note qu'un tel phénomène, s'il avait eu lieu en plein été, "aurait provoqué une vague de chaleur très étendue".

Vers des records ?

Si ces températures restent très estivales, Météo-France ne s'attend pas à des records de températures. Ils ont déjà été battus début septembre lors d'une intense vague de chaleur . En revanche, "cela confirme le mois exceptionnel niveau chaleur qu'on a eu" assure Florian Hortala qui précise que le mois de septembre 2023 pourrait être le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, dépassant le dernier record d'un degré. L'observatoire Keraunos estime que ce mois de septembre pourrait même être "plus chaud que juillet et août cette année" [...] "sur plusieurs secteurs du nord de la France".

Dimanche, la journée la plus chaude de la semaine ?

En revanche, des records pourraient "arriver pour octobre" poursuit Florian Hortala de Météo-France. Car la journée de dimanche, le 1er octobre, s'annonce particulièrement chaude dans le sud du pays. Selon La Chaîne Météo, "la journée la plus chaude" de la semaine "sera dimanche avec +6°C au-dessus des normes". La chaleur s'annonce très étendue sur l'Hexagone : "Des maximales autour de 30°C sur les 2/3 du pays" sont attendues. Et après, à quoi faut-il s'attendre ? Les prévisions pour la semaine prochaine restent difficiles à estimer, "c'est encore loin" selon Florian Hortala. Néanmoins, "ça va rester chaud" conclut-il.