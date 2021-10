Météo : une très grande douceur annoncée ce mardi, jusqu'à 30 degrés dans le Sud-Ouest

Des températures dignes d'un mois d'été, en plein automne. Ce mardi, Météo France annonce 26 à 28 degrés sur le Béarn et le Pays basque, avec des pointes locales à 30°C sur ce département des Pyrénées-Atlantiques. Il fera de 18 à 22 degrés sur le quart nord-ouest, et de 22 à 26 sur le reste du pays. Des températures très clémentes pour la saison.

Les températures prévues ce mardi après-midi © Visactu - Visactu

Pas de records prévus, mais une douceur remarquable

Les températures maximales prévues mardi n’atteindront pas les valeurs records pour un mois d’octobre, mais elles seront tout de même remarquables par endroits, avec 26°C à Niort et Angoulême, 27°C à Bordeaux et Tarbes, 28°C à Pau et Mont-de-Marsan. Plus au nord, la douceur sera au rendez-vous également avec 24°C ttendus à Orléans, à Paris et à Rennes, 22°C à Amiens, 21°C à Metz ainsi qu'à Lille. A Nice, le thermomètre affichera également 21°C.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un beau soleil cet après-midi

Après les faibles pluies annoncées dans la matinée sur les régions du nord du pays, les averses se feront de plus en plus rares, pour laisser la place à un ciel plus lumineux, selon Météo-France. Les nappes de nuages bas, vers la baie de Seine, les bancs de brumes ou de brouillards en Val de Saône vont également se dissiper dans la journée. La grisaille présente du golfe du Lion jusqu'au delta du Rhône, vers le Haut-Languedoc, persistera une bonne partie de la journée tandis qu'elle se dissipera dans la matinée sur le Midi toulousain.

Partout ailleurs, c'est une belle journée qui s'annonce, avec un beau soleil, même si quelques nuages élevés circuleront de temps à autre. En fin de journée, le ciel va se charger sur la pointe de Bretagne annonçant l'arrivée de pluies soutenues en soirée et la nuit prochaine. Le vent de sud-ouest se renforcera l'après-midi sur les côtes de Manche et bretonnes, atteignant 70 à 80 km/en soirée et nuit.

Une douceur venue des Antilles qui ne va pas durer

Le pays est sous l’influence d’une longue rivière atmosphérique venant des Antilles, qui apporte une masse d’air doux et humide subtropical. Cette douceur va perdurer mercredi, mais ne durera pas, prévient Météo France.