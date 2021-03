Météo : une vague de chaleur arrive ce lundi en France, des records pourraient être battus

Il y a un an, les Français confinés regardaient par la fenêtre un grand soleil au milieu d'un beau ciel bleu. Rebelote cette année : alors que des mesures de restrictions pour lutter contre le Covid-19 ont été prises dans 19 départements et que le couvre-feu s'étend dans toute la France métropolitaine, le soleil fait son grand retour, avec en plus des températures particulièrement douces !

"On attend suivant les régions entre trois et cinq jours de températures supérieures à 20 degrés, indique François Jobard, prévisionniste à Météo France. Sur les régions du nord, on attend une pointe à 24-25 degrés mardi et mercredi et jusqu'à 25-28 degrés dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine." Des températures entre 10 et 12 degrés au-dessus des moyennes de saison ! Par endroit, certains records de chaleur pour un mois de mars pourraient donc être battus, "au Mans, à Lille" par exemple.

Capture d'écran Météo France.

Cette vague de douceur en fin de mois est d'ailleurs particulièrement propice à battre des records car "en mars, c'est là qu'on gagne le plus d'heures de soleil, on a un soleil plus vigoureux, qui dure plus longtemps et monte plus haut dans le ciel".

Déjà fin février, certains records ont été dépassés. "Les records de chaleur sont souvent battus ces dernières années, alors que les records de froid le sont plus rarement. C'est l'un des symptômes du réchauffement climatique", souligne le prévisionniste.

Ces températures ne signifient pas pour autant la fin des gelées et des giboulées. "Le printemps est la saison des grands écarts", rappelle François Jobard. Les températures plus communes devraient d'ailleurs faire leur retour pour le week-end de Pâques.