Météo : une vague de froid annoncée dès ce mardi en Provence

Ressortez les pulls ! Une vague de froid fait son retour à partir de ce mardi sur la Provence. Une masse d'air polaire va se déplacer sur la France avec comme conséquence une chute des températures de plusieurs degrés, de sept à neuf degrés en moins en 24 heures.

Il faudra aussi s'attendre à du mistral ce mardi et ce mercredi, et surtout des gelées jeudi et vendredi matin dans le Var et les Bouches-du-Rhône.

Mistral et baisse de températures de sept à neuf degrés

Cette situation n'est pas exceptionnelle en cette période de l'année, mais elle engendre de vraies inquiétudes pour les professionnels du monde agricole. "Le vrai souci est que nos hivers sont de plus en plus doux, la végétation est de plus en plus avancée et le moindre coup de froid à cette période est problématique", explique Yoann Laurito, fondateur de Météo Varoise.

L'an dernier déjà, une situation similaire avait causé de nombreux dégâts, par exemple au Château Farambert à Pierrefeu (Var). Florence Perret se souvient que les gelées avaient fait des ravages dans le vignoble. Le Château Farambert avait perdu près de 50% des 27 hectares du domaine, grillés par le froid : "Cette année on va vers le gros négatif... Psychologiquement, c'est la perdition totale au niveau du moral."