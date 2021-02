Météo : une vague de froid arrive en France, jusqu'à -15 degrés et de la neige attendus

Sortez les écharpes, les bonnets et les gants : une vague de froid va toucher la France à partir de mardi 9 février, entraînant des chutes de neige dans plusieurs régions de France. Les températures pourront aller jusqu'à -15 degrés en ressenti.

Jusqu'à 15 centimètres de neige en Normandie

Dans le détail, on attend par exemple -5 degrés à Paris mercredi, -10 degrés dans les Hauts-de-France jeudi matin mais jusqu'à -15 degrés en ressenti. Ce froid intense vient de Scandinavie et toute l'Europe est touchée. Il va arriver par le nord de la France. Le sud du pays, lui, sera sous influence océanique, ce qui donnera des contrastes saisissants : lorsqu'il fera -10 degrés à Lille, Pau verra son mercure atteindre les 15 degrés !

Cette vague de froid va aussi amener de la neige. Ainsi, il va neiger de mardi à jeudi des Pays de la Loire aux Hauts-de-France et à la région parisienne. On attend 10 centimètres en Bretagne et jusqu'à 15 centimètres en Normandie. Le soleil devrait revenir avec le weekend mais le froid atteindra alors le sud du pays et se maintiendra sur le nord. Cette vague de froid devrait rester sur la France environ une semaine.