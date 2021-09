Météo : vers de nouveaux records de chaleur ce mardi en Bretagne

Des records sont tombés hier, de nouveaux records de chaleur pour un mois de septembre devraient tomber ce mardi en Bretagne. Les plus matinaux ont été surpris, dans la nuit, de trouve leur thermomètre affichant... 23°!

Lundi, Météo France évoque une pluie de records. La station de Saint-Segal dans le Finistère a affiché 31,1° (le précédent record était à 30.6° le 4 septembre 2016). À Brest, la température a dépassé 30 degrés dans l'après-midi, pour la troisième fois en septembre depuis les relevés météo. Les records ont été battus sur les îles du Morbihan avec plus de 30°.

Mais à Ouessant aussi, il a fait chaud. Record battu, avec 26,2° selon Météo Bretagne, qui décline tout une palette d'une trentaine de degrés : autour de 30 à Lorient et Saint-Brieuc, 31° à Lannion, 32° à Rostrenen, et même 33 à Dinard ou plus de 34 à Rennes et Nantes, 35° à Ploërmel !

Et les Bretons ne s'y sont pas trompés. Même si certains ont été piégés par la brume de mer, d'autres ont pique-niqué jusque tard lundi soir, alternant baignades et sandwichs jusqu'au coucher du soleil.

Et ce mardi risque donc d'être très chaud, dans la même veine avec "un probable effet de foehn", expliquent les météorologues bretons. _"_Après être passée sur les Monts d'Arrée, la forte chaleur transportée jusque sur les caps par le vent de sud-est pourra localement s'amplifier. Records de chaleur possibles !".

