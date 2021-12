Météo : une fin d'année exceptionnellement douce en Bretagne

Noël au balcon, Pâques au tison ? S'il est trop tôt pour savoir si le mois d'avril sera froid en Bretagne, une chose est sûre : cette fin d'année 2021 est exceptionnellement douce dans la région. Alors que les températures moyennes "normales" selon Météo France oscillent entre 3 et 10 degrés de l'est à l'ouest de la région, le mercure pourrait atteindre les 14 degrés par endroits dans le Finistère, et même 15 degrés dans le nord des Côtes d'Armor et de l'Ille-et-Vilaine le 29 décembre.

Dans le Finistère, il fait entre 4 et 5 degrés au-dessus des normales de saison jusqu'à la fin 2021. Cet écart atteint 6 degrés à Lannion et Saint-Brieuc, 8 degrés à Pontivy et Gourin, et même 9 degrés à Redon et dans l'est du Morbihan ! Une douceur exceptionnelle qui est d'ailleurs généralisée en France. En effet, cette fin d'année pourrait battre des records datant de 1947, avec un indicateur thermique de 16 degrés sur tout le pays, prévoit Météo France.

Un début 2022 exceptionnellement chaud

Des températures exceptionnelles, mais de plus en plus fréquentes, souligne Météo France. En effet, "ces dix dernières années, cinq autres Noëls avaient déjà connu des anomalies positives de température de plus de 3 °C en 2012, 2013, 2015, 2016 et 2019", rappelle le prévisionniste. Faut-il y voir le signe du réchauffement climatique, en Bretagne et ailleurs ? "Les périodes d’extrême douceur fin décembre ou début janvier relèvent plutôt de la variabilité saisonnière. Cependant, on constate que les épisodes anormalement chauds se multiplient dans le climat récent, tandis que les épisodes de froid se raréfie", détaille Météo France.

Cette météo printanière va durer jusqu'aux premiers jours de 2022 en Bretagne. Météo France prévoit ainsi jusqu'à 14 degrés à Lannion jeudi 30 décembre, 13 degrés à Morlaix et Saint-Brieuc le jour de la Saint-Sylvestre et 12 degrés à Ouessant la nuit du premier janvier. Un temps très doux, et globalement couvert : si le soleil fera quelques apparitions fugaces dans l'après-midi des 30 et 31 décembre, le temps reste globalement couvert. Le début d'année 2022 devrait lui se faire sous la pluie.