Météo - Vigilance orange aux orages dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire ce samedi

Après un 14 juillet ensoleillé, la météo se montre bien plus capricieuse pour le début de ce week-end. De la grisaille, mais aussi et surtout des orages et du vent sont attendus en Auvergne. Météo France a même placé le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire en vigilance orange jusqu'à ce soir minuit.

Orage/ nuages / pluie / alerte météo © Radio France - Emmanuel Claverie Au coeur d'un samedi où la météo s'annonce maussade, Météo France a placé 10 départements, dont la Haute-Loire et du Puy de Dôme, en vigilance orange, avec des phénomènes orageux attendus entre 15h et minuit. ⓘ Publicité Localement, des phénomènes violents pourraient même intervenir et plus particulièrement sur la vallée de la Loire. Ils pourraient également être accompagnés de fortes précipitations (40 à 50 mm possibles) et parfois de grêle. De même, des rafales de vent pourraient atteindre 80 km/h dans le coeur de l'après-midi et dans la soirée. Météo France appelle donc à la prudence dans vos déplacements. Pour plus d'information le site internet de Météo France : https://vigilance.meteofrance.fr