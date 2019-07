Météo : vigilance orange aux orages pour cinq départements de l'ouest

La Manche, le Calvados, l'Orne, la Sarthe et la Mayenne sont placés en vigilance orange aux orages violents, annonce Météo France ce mardi 23 juillet.

Risque d'orages violents en fin de journée sur la Mayenne, la Sarthe, la Manche, l'Orne et le Calvados.

La Manche, le Calvados, l'Orne, la Sarthe et la Mayenne sont placés en vigilance orange aux orages violents, annonce Météo France ce mardi 23 juillet 2019. La Sarthe et la Mayenne sont également en vigilance orange à la canicule comme plusieurs dizaines d'autres départements français.

Risque de grêle

"Après une journée très chaude et des températures caniculaires, des orages vont se développer en fin d'après midi et soirée de l'Est Bretagne au Nord des Pays de la Loire, remontant vers l'Ouest de la Normandie" écrivent les prévisionnistes dans leur bulletin de 10h ce mardi. Ils soulignent le risque de grêle pour les cinq départements classés orange pour les orages. Localement, des rafales de l'ordre de 90 à 100km/h sont possibles, ainsi que des intensités pluvieuses de l'ordre de 20 à 30mm par heure sous les cellules orageuses.

Risque d'orages et canicule. © Visactu