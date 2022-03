Météo France place l'Hérault et l'Aude en vigilance orange pluies-inondations à partir de ce samedi matin et jusqu'à dimanche au moins. Le bulletin évoque une épisode méditerranéen.

Météo : vigilance orange pluies-inondations dans l'Hérault et l'Aude ce weekend

Vigilance orange pluies-inondations dans l'Hérault, à partir samedi matin et jusqu'à au moins dimanche en raison d'un épisode méditerranéen (illustration)

Météo France place l'Hérault et l'Aude en vigilance orange pluies-inondations, à partir samedi 6h et au moins jusqu'à dimanche à la même heure, en raison de fortes pluies attendues tout le week-end. Le bulletin de suivi évoque un "un épisode méditerranéen, atypique pour la saison", qui se met en place "progressivement et perdurera jusqu’en journée de lundi".

Dans l'Hérault, il pleuvra toute la journée de samedi. Cela conduira à des cumuls importants en 24 heures, de l’ordre de 100 à 150 mm sur le relief de l’arrière-pays, avec des pointes autour de 200 mm, peut-être un peu plus autour de l’Espinouse. Sur les régions de plaine, des cumuls de 40 à 60 mm sont prévus avec des pointes possibles autour de 100 à 120 mm dans l’ouest du département.

Il n’est pas attendu d’amélioration significative avant la journée de lundi. Ainsi, sur une période de trois jours, des cumuls de l’ordre de 300 à 400 mm sont prévus sur le Haut-Languedoc et le sud des Cévennes.