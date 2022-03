Météo : vigilance orange pluies-inondations maintenue et vigilance orange crues dans l'Hérault

Le département de l'Hérault est en vigilance orange pluies-inondations depuis samedi 12 mars. Elle est maintenue pour dimanche 13 mars. La vigilance orange crues est aussi déclenchée. Il y a un risque de débordement en amont des fleuves de l'Orb et de l'Hérault. En plus des fortes pluies, les rivières qui se jettent dans l'Orb augmentent le risque de débordement. La vigilance jaune vagues submersion est aussi confirmée dans le département avec une hauteur de houle de 5 mètres. Une vigilance jaune pour vent est aussi mise en place. Une trentaine de communes de l'ouest du département, 6 communes du Lodevois Cœur d’Hérault et 15 sur l'est ont activé leur Plan communal de sauvegarde (PCS).

Point à 18 h 45

Les cumuls attendus d’ici dimanche soir seront proches de 100 à 150 mm généralisés sur le relief de l’arrière-pays, pouvant aller jusqu’en 180 mm. Des cumuls de l'ordre de 400 mm depuis le début de l'épisode sont ainsi prévus sur le Haut-Languedoc voire le sud des Cévennes dans l'après-midi ou dans la soirée de dimanche.

Sur le littoral , des vents violents (90 à 100km/h en rafales ) sont prévus, de fortes vagues d'Est à Sud-est, conjuguées à une surélévation importante du niveau de la mer pourront engendrer des submersions localisées sur les parties basses ou vulnérables du littoral.

Cumul des pluies dans l'Hérault le 12 mars 2022. - Pompiers de l'Hérault

Etat des routes : fourni par les agents du service Routes du département de l' Hérault

Pour le moment les routes départementales suivantes sont barrées :

RD 176 Coulouma du PR 22 au PR 24

RD 20 Aigues Vives du PR 2 au PR 6

RD 184 Quarante du PR 6 au PR 10

RD 161 e3 Pézénas en totalité

RD 174e1 Caux -du PR 3 au PR 6

RD 16e2 Puissergier du PR 0 au PR 3

RD 36 Entre Cébazan et Cazedarnes du PR 11au PR 15

RD 136e8 Roquessels du PR 0 au PR 1

Secteur Bédarieux

Prudence autour des cours d'eaux

La Préfecture de l'Hérault et les pompiers alertent sur le comportent à adopter. Il ne faut pas s'approcher des cours d'eau en crue ni s’engager sur une route immergée ou inondée. Il faut respecter les déviations éventuellement mises en place.