Météo : vigilance rouge dans le Sud-Est alors que la tempête Alex balaye la Bretagne

Pluie et vent balayent la France ce vendredi matin et suscitent l'inquiétude. Pendant que la tempête Alex s'abat sur la Bretagne, la côte d'Azur traverse un épisode méditerranéen. Météo France place les Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie-inondation alors qu'elle lève sa vigilance orange dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Le Finistère et les Côtes-d'Armor sont toujours en vigilance orange (pluie-inondation pour les Côtes-d'Armor ; crues, pluie-inondation et vent violent pour le Finistère). Par ailleurs, onze autres départements de l'Est de la France sont en vigilance orange, sur une vaste bande qui s'étend de la Côte-d'Or au Var en passant par la Drôme et l'Ardèche.

à lire aussi VIDÉOS - Les internautes partagent leurs images de la tempête Alex

Météo-France place 13 départements en vigilance orange et un en rouge, les Alpes-Maritimes - ©Météo France

Épisode méditerranéen dans le Sud-Est

Météo France fait passer ce vendredi matin en vigilance rouge le département des Alpes-Maritimes pour le phénomène pluie-Inondation. Des pluies et des orages parfois intenses vont se mettre en place sur l'Est et le sud est du pays. Des pluies soutenues vont se maintenir ainsi.

à lire aussi Les Alpes Maritimes passe en vigilance ROUGE ce vendredi 2 Octobre 2020 à partir de midi

Le détail par département

Sur les Alpes-Maritimes, placées en vigilance rouge, les cumuls de pluie attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 100 à 150 mm sur de larges zones avec localement 250 à 300 mm. De forts orages avec de fortes rafales de vent pourront se produire.

Sur le Var, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, les cumuls de pluie vont devenir importants au fil des heures, surtout sur le relief. On attend sur l'épisode 50 à 80 mm en général avec des pointes locales à 100/130 mm. Et là aussi, de forts orages accompagnés de rafales de vent sont prévus.

Les pluies se renforcent en fin de matinée autour de la vallée du Rhône et durent jusqu'en soirée avec des cumuls pouvant atteindre 50 à 80 mm par endroits. De plus, de forts orages peuvent se produire sur la Drôme et l'Ardèche avec de fortes rafales de vent.

Les pluies se renforcent en fin de matinée autour de la vallée de la Saône et durent jusqu'en soirée avec des cumuls pouvant atteindre 50 à 80 mm par endroits.

La Bretagne balayée par la tempête Alex

Seuls le Finistère et les Côtes d'Armor restent en vigilance orange pour vent violent. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a mesuré des vents à 186 km/h à Belle-Ile-en-mer, un record. Au total, 80.000 foyers ont été privés électricité rien que dans le Morbihan. Le toit d'un collège s'est envolé à Vannes.

La toiture envolée du collège Notre-Dame de Ménimur à Vannes © Corbis - Préfecture du Morbihan

à lire aussi Tempête Alex : 25 interventions de pompiers en Loire-Atlantique.

La préfecture du Morbihan avait annoncé par précaution la fermeture des sentiers littoraux à partir de jeudi 21h00 et jusqu'à samedi matin 8h00. Soixante-dix militaires sont mobilisés et le Centre opérationnel départemental (COD), qui réunit l'ensemble des acteurs concernés (sécurité civile, police, gendarmerie, représentants des collectivités, etc...), est activé depuis 21h30 jeudi sous l'autorité du préfet.

Les liaisons maritimes entre Quiberon et Belle-Île, les îles de Houat et Hoëdic sont annulées pour la journée de vendredi. Entre Lorient et l'Ile de Groix, la rotation est assurée par la compagnie Océane et les départs de Groix de 06h50 et de 09h30, ce vendredi, ainsi que le départ de Lorient de 08h05 sont annulés.

Restrictions de circulation

Plusieurs ponts ont été interdits à la circulation, ou soumis à des restrictions de circulation. En Loire-Atlantique, le pont de Saint-Nazaire, emprunté par plus de 30.000 véhicules par jour, est fermé par précaution entre minuit et 6 heures ce vendredi. Le pont de Cheviré, qui fait partie du périphérique nantais, est totalement fermé depuis 23h00 jeudi et pourrait rouvrir vendredi, à 3h00 du matin, "si les conditions le permettent". À Nantes, les parcs et jardins seront inaccessibles ce vendredi également, rapporte France Bleu Loire Océan.

Sur le pont de l'Iroise, qui franchit l'Elorn au sud de Brest, la circulation est réduite à 70km/h pour tous les véhicules "jusqu'à la fin du phénomène venteux". Il est en outre interdit de se baigner, de pêcher ou encore de pratiquer des sports nautiques dans la bande dite des "300 mètres". L'accès aux plages, ports communaux et chemins de randonnée, est interdit dans certaines communes de Bretagne. Par mesure de précaution, le trafic ferroviaire sera interrompu vendredi matin sur les lignes Rennes-Quimper, Quimper-Landerneau et Rennes-Nantes.

Le ministère de la Mer a également lancé jeudi soir "un appel à la vigilance" et "à la prudence" aux professionnels de la mer, aux plaisanciers et aux promeneurs.