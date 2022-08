Canicule : 27 départements désormais en vigilance orange

27 départements sont désormais concernés par la vigilance orange canicule. Aux Pyrénées-Orientales, au Vaucluse, à la Drôme, l’Ardèche et le Gard, s'ajoutent la Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Lot, Corrèze, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Haute-Loire, Isère, Haute-Savoie, Savoie, Ain, Saône et Loire, Côte-d’Or, Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Haut-Rhin, Bas-Rhin.

Le pic de chaleur est attendu mercredi et jeudi "avec des températures maximales entre 36 à 38°C" selon Météo France "et localement 39 à 40°C" sur le Sud-Ouest et le Massif central avant que l'axe chaud ne se décale vers le Nord-Est. La température nocturne avoisinera les 20°C. Toutefois, "l'intensité et la durée" de cette vague de chaleur "seront moindres que celles de l'épisode précédent", mi-juillet. Des records absolus avaient été battus dans 64 communes, flirtant voire dépassant les 40°C dans plusieurs localités.

Ce mardi après-midi à 15h, Météo France relevait déjà 37 à 38°C dans le Gard , jusqu'à 35°C dans la vallée du Rhône et 33 à 34°C dans le midi toulousain. Marqué par une vague de chaleur, ce mois de juillet 2022 est aussi le mois de juillet le plus sec depuis 1959 et le début des relevés. L'ensemble de la France métropolitaine est désormais concernée par la sécheresse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



