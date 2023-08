Metz déclenche son plan canicule mercredi

Alors que Météo France ne place pas encore la Moselle en alerte, la ville de Metz a décidé d'activer quand même son plan canicule, à partir de 8h, ce mercredi. Il s'agit de garder le lien avec les personnes fragiles, pour pouvoir intervenir si elles se trouvent en difficulté.

Inscription sur le registre canicule

Dans un communiqué, la ville précise : "une plateforme dédiée sera ouverte au sein du CCAS (Centre communal d'action sociale) afin que les équipes puissent prendre contact avec les personnes âgées inscrites sur le registre canicule". Il s'agit notamment d'inciter les personnes âgées ou malade à s'hydrater régulièrement. Les personnes fragiles qui ne sont pas encore inscrites sur le registre canicule peuvent le faire en appelant Allô Mairie .

Distribution d'eau et de casquettes pour les sans domicile fixe

Les personnes qui sont à la rue pourront être prises en charge par les équipes mobiles de l’AIEM ( Association d'Information et d'Entraide Mosellane ) qui les accueille dans un bureau mobile, et proposent de l'eau.

La ville précise : "le CCAS édite et distribue également, via son réseau de partenaires, le guide de l’urgence sociale qui répertorie les fontaines d’eau ainsi que les lieux de rafraichissements, lisibles par des pictogrammes". Des casquettes et des gourdes seront aussi distribuées par les associations.

De son côté, la ville de Thionville a activé son plan forte chaleur, le niveau juste avant le plan canicule.