Metz se prépare à la neige et au verglas

Metz, France

Premières tournées (fictives), derniers réglages avant les (hypothétiques) premiers flocons. Ce mardi 5 novembre, les services techniques de la ville de Metz ont lancé une "opération blanche" : une phase de test avant la mise en place du désormais traditionnel dispositif de viabilité hivernale.

Plusieurs jours durant lesquels les agents circulent dans la ville avec les engins de déneigement pour s'assurer que tout fonctionne convenablement, et ne pas se retrouver en difficulté lors des interventions réelles. "Il est plus facile et plus judicieux de faire ses opérations avant les intempéries et quand les routes sont noires, pour mieux voir les éventuels obstacles que rencontreraient les engins" explique Jean-Louis Lecocq, adjoint à la propreté urbaine. L'occasion également pour l'élu de présenter un dispositif désormais bien rodé.

Poids-lourds et tracteurs

Pas de nouveau matériel en service cette année. La nouveauté réside dans "un nouvel espace de stockage du sel, en extérieur sur notre site de Metz Nord" présente Lionel Krebs, directeur du pôle propreté urbaine à la mairie de Metz. Pour le reste, la ville dispose de 15 engins de déneigement, notamment des poids-lourds ou des tracteurs de toutes tailles et équipés de lames et d'épandeurs pour le sel. A cela s'ajoute 22 déneigeuses et épandeurs manuels. 100 agents sont également mobilisables de mi-novembre à mi-mars.

Mise en place du dispositif de viabilité hivernal de la ville de Metz © Radio France - Clément Lhuillier

Le sel, faute de mieux

"On a pas encore trouvé mieux que le sel" admet Jean-Louis Lecoq. Une expérience de mélange avec du sable et des graviers a été tentée lors de l'hiver 2010-2011 car la ville manquait de sel. "Mais le retour d'Haganis a été négatif à cause du traitement des eaux pluviales." Alors les services adaptent l'utilisation du sel, de manière raisonnée et en fonction de la nature (neige ou verglas) et de l'intensité des épisodes climatiques. La ville a provisionné 1.400 tonnes de sel (soit 10 à 12 jours de traitement). Le record des dernières années est de 2.200 tonnes utilisées lors de l'hiver 2012-2013. Depuis, les quantités ont été divisées par 3 ou 4 en moyenne.

Priorités aux axes principaux

Metz compte 350 km de voies à traiter. Impossible donc d'être partout à la fois. Trois niveaux de priorités sont donc nécessaires.

Niveau 1 : les grands axes structurants, entrées et sorties de la ville, rues à forte circulation, ainsi que les voies de Mettis et les lianes, le plateau piétonnier.

Niveau 2 : les axes secondaires "permettant de maintenir l'activité sociale et économique de la ville".

Niveau 3 : les zones résidentiels et le reste du réseau.

Les deux premiers niveaux constituent la priorité les services lors des chutes de neige. Les interventions sont "structurées à partir d'un PC neige qui coordonne les équipes et attribue les tâches" détaille Lionel Krebs.

Les habitants sensibilisés

Parmi les 1.400 tonnes de sel provisionnées, 200 tonnes sont destinées à des bacs qui seront prochainement installés à travers la ville et mis gratuitement à la disposition de la population. "C'est parfois utile pour sortir d'une allée, d'un côte, pour rejoindre un secteur dégagé" explique Jean-Louis Lecocq qui rappelle également l'obligations pour les habitants, propriétaires et locataires, de dégager la neige sur les trottoirs devant les habitations. La ville, elle, se charge des accès aux bâtiments publics ou des ponts.