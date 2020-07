Midi-Pyrénées : des températures bien-au dessus des normales de saison en début et en fin de semaine

Deux gros pics de chaleur sont attendus cette semaine en Midi-Pyrénées, plus particulièrement dans la région toulousaine. Un premier tout d'abord pour cette journée de lundi avec un pic de chaleur pouvant atteindre les 40 degrés par endroits. C'est plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, les températures devraient osciller entre 37 et 39 degrés dans la région toulousaine. Ce sont les plus grosses températures attendues dans la journée de lundi en France.

"Il fera aussi chaud dans le Gers, dans le Tarn-et-Garonne et un peu partout dans la région" selon Pierre Estecondo, prévisionniste à Météo France. "Et même en montagne il va faire chaud, on annonce 30 degrés à 1500 mètres d'altitude."

Deuxième vague de chaleur en fin de semaine

Les températures baissent de nouveau mardi et mercredi avec l'arrivée de vents d'ouest pour rafraîchir l'atmosphère. En revanche, elles redécollent de nouveau à partir de jeudi et plus particulièrement vendredi avec des pics de chaleur pouvant atteindre les 39 degrés. "On est pas loin de l'épisode caniculaire, mais les températures baissent de nouveau pour le week-end à venir" selon Pierre Estecondo. Ce qui se rapproche plutôt d'une vigilance jaune canicule.

Pour que la canicule soit décrétée, il faut des maximales dépassant les 36 degrés en journée et des minimales au-dessus des 21 degrés la nuit, et cela durant trois jours. Cela ne devrait pas être le cas, mais il faut aussi s'attendre à un début de mois d'août très chaud la semaine prochaine selon Météo France.